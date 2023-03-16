Директор «Ювентуса»: «Мы не собираемся избавляться от Погба»

Директор «Ювентуса» Франческо Кальво в очередной раз ответил на вопрос о будущем в клубе полузащитника Поля Погба.

Французский игрок совсем недавно вернулся после тяжелейшей травмы, полученной ещё прошлым летом, однако вновь травмировался. Данная ситуация спровоцировала новые слухи о возможном расставании клуба с 30-летним хавбеком.

«Все эти истории – фейк. Мы не собираемся избавляться от Погба. Мы полностью ему доверяем и видим, как он старается, чтобы вернуться к оптимальным кондициям. Мы бы не подписали четырёхлетний контракт, если бы сомневались в его способностях», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Кальво.