Аллегри высказался об истекающем контракте Рабио

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о возможном уходе Адриена Рабио.

Полузащитник пока не продлил контракт, истекающий в июне. Недавно француз признался, что его будущее во многом будет зависеть от попадания или непопадания «Ювентуса» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Рабио – отличный игрок, за последнее время он сильно прибавил и по-настоящему повзрослел, – рассказывает Аллегри. – Он стал чаще проявлять свои качества в атаке. Не знаю, является ли он лучшим полузащитником Серии А, но сейчас он в хорошей форме. На продление контракта есть ещё два месяца, я верю в положительный исход», – цитирует TMW рулевого туринцев.