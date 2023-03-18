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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри высказался об истекающем контракте Рабио

18 Марта 2023 • 23:55 Комментировать
Интер Милан
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Ювентус
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Через 22 ч. 35 мин.

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о возможном уходе Адриена Рабио.

Полузащитник пока не продлил контракт, истекающий в июне. Недавно француз признался, что его будущее во многом будет зависеть от попадания или непопадания «Ювентуса» в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Рабио – отличный игрок, за последнее время он сильно прибавил и по-настоящему повзрослел, – рассказывает Аллегри. – Он стал чаще проявлять свои качества в атаке. Не знаю, является ли он лучшим полузащитником Серии А, но сейчас он в хорошей форме. На продление контракта есть ещё два месяца, я верю в положительный исход», – цитирует TMW рулевого туринцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Адриен Рабио
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