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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Говорил парням, что я уже немолод, так что давайте выиграем и не будем заставлять меня страдать»

20 Марта 2023 • 09:36 Комментировать
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Интером» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Я говорил парням, что я уже немолод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Они справились», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Специалист подчеркнул, что в прошедшей встрече «Ювентус» хорошо оборонялся и не позволял сопернику подходить к своим воротам. Кроме того, Аллегри отметил характер и решительность своей команды.  

После 27 туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 41 очко, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Массимилиано Аллегри
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