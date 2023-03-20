Аллегри: «Говорил парням, что я уже немолод, так что давайте выиграем и не будем заставлять меня страдать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о победе над «Интером» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

«Я говорил парням, что я уже немолод, так что давайте, пожалуйста, выиграем и не будем заставлять меня страдать. Они справились», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Специалист подчеркнул, что в прошедшей встрече «Ювентус» хорошо оборонялся и не позволял сопернику подходить к своим воротам. Кроме того, Аллегри отметил характер и решительность своей команды.

После 27 туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 41 очко, расположившись на седьмой строчке турнирной таблицы.