Ришарлисон не перейдёт в «Ювентус»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон не перейдёт в туринский «Ювентус» следующим летом. По информации от журналиста Фабрицио Романо, у «бьянконери» практически нет шансов заполучить бразильца.

Напомним, что в услугах Ришарлисона также заинтересован мадридский «Реал». Главный тренер «королевского клуба» знаком с бразильцем по работе в «Эвертоне» и хотел бы воссоединиться с бывшим подопечным.

При этом Ришарлисон проводит всего лишь свой первый сезон в «Тоттенхэме», где пока не оправдывает ожидания. Бразилец до сих пор не отметился ни одним голом за новую команду в Английской премьер-лиге.