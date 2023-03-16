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Анри: «На месте «Манчестер Юнайтед» я бы подписал Кейна»

16 Марта 2023 • 14:25 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
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18.03 18:00

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Тьерри Анри дал совет «Манчестер Юнайтед» по трансферу нового нападающего. Француз призывает красных «дьяволов» подписать Гарри Кейна из «Тоттенхэма», который в данный момент является третьим лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги.

«На месте «Манчестер Юнайтед» я бы подписал Гарри Кейна, ведь он знает этот чемпионат. Это вовсе не значит, что тот же Осимхен – плохой футболист, просто Кейну не придётся ни к чему адаптироваться. Гарри может подниматься глубже и создавать пространство для фирменных забеганий Рэшфорда. Кейн может сыграть где угодно», – цитирует Анри CBC Sports Golazo.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Тьерри Анри Гарри Кейн
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