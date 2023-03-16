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​Конте ответил на вопрос о будущем Кейна

16 Марта 2023 • 18:23 Комментировать
Саутгемптон
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Тоттенхэм
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18.03 18:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о будущем нападающего Гарри Кейна.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до средины 2024 года. Слухи активно связывают 29-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

«Конечно, клуб хотел бы сохранить Гарри Кейна до конца его карьеры. Но футбол иногда бывает непредсказуемым. Не в моей компетенции принимать такие решения. Решение за клубом и за самим Гарри», - сказал Конте журналистам.

Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма». Он забил 270 голов в 424 матчах за клуб. При этом Кейн до сих пор не выиграл ни одного трофея в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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