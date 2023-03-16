​Конте ответил на вопрос о будущем Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на вопрос о будущем нападающего Гарри Кейна.

Действующий контракт Гарри Кейна рассчитан до средины 2024 года. Слухи активно связывают 29-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» и «Баварией».

«Конечно, клуб хотел бы сохранить Гарри Кейна до конца его карьеры. Но футбол иногда бывает непредсказуемым. Не в моей компетенции принимать такие решения. Решение за клубом и за самим Гарри», - сказал Конте журналистам.

Гарри Кейн – лучший бомбардир в истории «Тоттенхэма». Он забил 270 голов в 424 матчах за клуб. При этом Кейн до сих пор не выиграл ни одного трофея в карьере.