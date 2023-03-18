«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 28-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Саутгемптон - Тоттенхэм
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Протокол игры
|45'Порро Педро (0:1)
|(1:1) Адамс Че46'
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян34' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (34') •Белла-Кочап Армель8' (Салису Мохаммед (8') •Перро Ромен•Армстронг Стюарт•Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео•Эльюнусси Мохамед•Уолкотт Тео•Адамс Че
Форстер Фрейзер•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Ленгле Клеман•Порро Педро•Дэвис Бен37' (Перишич Иван (37') •Скипп Оливер•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Ришарлисон5' (Кулушевски Деян (5') •Хын-Мин Сон•Кейн Гарри
18 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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