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«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

18 Марта 2023 • 17:30 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Тоттенхэм
1 43.00 X 6.60 2 1.14
2-й тайм

В 28-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Саутгемптон1:1Тоттенхэм
 45'Порро Педро (0:1)
(1:1) Адамс Че46' 
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБеднарек Ян 34' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 34') Белла-Кочап Армель 8' (Салису Мохаммед ( 8') Перро РоменАрмстронг СтюартУорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоЭльюнусси МохамедУолкотт ТеоАдамс Че
Запасные: Маккарти АлексДиалло ИбраимаАрмстронг АдамАлькарас КарлосОнуачу ПолМара СекуСулемана Камалдин
Форстер ФрейзерРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле КлеманПорро ПедроДэвис Бен 37' (Перишич Иван ( 37') Скипп ОливерХёйбьерг Пьер-ЭмильРишарлисон 5' (Кулушевски Деян ( 5') Хын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетСарр Пап МатарДанджума АрноСанчес ДавинсонЭмерсон ЖуниорЛукас МоураОстин Брендон
18 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).
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Тоттенхэм Саутгемптон
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САУТГЕМПТОН ТОТТЕНХЭМ
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