«Тоттенхэм» позитивно настроен по новому контракту Кейна

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром в своей истории Гарри Кейном. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «шпоры» позитивно настроены к тому, что англичанин останется в команде.

Напомним, действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Если верить источнику, стороны уже провели первые переговоры, но основное обсуждение ожидается в конце сезона.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Кейна летом будет «Манчестер Юнайтед», чей тренер Эрик тен Хаг очень хочет видеть англичанина в своей команде. Тем не менее, «шпоры» не хотят продавать своего лидера манкунианцам.