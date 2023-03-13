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«Тоттенхэм» позитивно настроен по новому контракту Кейна

13 Марта 2023 • 13:33 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
18.03 18:00

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром в своей истории Гарри Кейном. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «шпоры» позитивно настроены к тому, что англичанин останется в команде.

Напомним, действующий контракт Кейна с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года. Если верить источнику, стороны уже провели первые переговоры, но основное обсуждение ожидается в конце сезона.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Кейна летом будет «Манчестер Юнайтед», чей тренер Эрик тен Хаг очень хочет видеть англичанина в своей команде. Тем не менее, «шпоры» не хотят продавать своего лидера манкунианцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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САУТГЕМПТОН ТОТТЕНХЭМ
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