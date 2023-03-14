«Манчестер Юнайтед» сейчас не рассматривает всерьёз трансфер Кейна

«Манчестер Юнайтед» в данный момент не ведёт работу над трансфером нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, «красные дьяволы» не рассматривают потенциальную сделку всерьёз.

Команда Эрика тен Хага понимает, что сделка по Кейну обойдётся ей слишком дорого. Более того, убедить «Тоттенхэм» будет крайне сложно. Именно поэтому «Манчестер Юнайтед» сейчас больше сосредоточен на трансфере Виктора Осимхена из «Наполи», который является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Серии А.

29-летний Кейн с 20 голами занимает вторую строчку в бомбардирской гонке АПЛ нынешнего сезона.