Меньян может оказаться в топ-клубе АПЛ

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на основного голкипера «Милана» Майка Меньяна, который проводит свой второй сезон за «россонери». По информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «шпор» видит в Меньяне замену другому французскому вратарю – Уго Льорису.

Напомним, Майк в своём первом сезоне за «Милан» выиграл золотую перчатку Серии А и помог команде выиграть первый за 11 лет чемпионский титул. При этом большую часть нынешнего сезона Меньян пропустил из-за травмы.

Недавно «Милан» выбил «Тоттенхэм» из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала. Меньян выходил в основном составе «россонери» в ответном матче в Лондоне.