Кейн в рекордный седьмой раз достиг отметки в 10+ голов в выездных матчах АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн отличился голом в матче против «Саутгемптона».

Форвард поразил ворота на 65-й минуте, но не помог своей команде добыть победу – 3:3. Как отмечает Squawka, 29-летний футболист в седьмой раз за карьеру выдал сезон с десятью или более голами в выездных матчах Английской премьер-лиги. Ни одному другому игроку не удавалось сделать это более четырёх раз.

Гарри Кейн занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии с 21 забитым мячом, отставая от лидирующего Эрлинга Холанна («Манчестер Сити») на семь точных ударов.