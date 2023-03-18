Саутгемптон - Тоттенхэм: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В субботу в рамках Премьер-лиги «Саутгемптон» примет «Тоттенхэм». Последняя команда чемпионата Англии в последнее время обыгрывала «Манчестер Сити» с «Челси», а также не позволила «МЮ» открыть счет. У «святых» есть шансы на успех сегодня, но они не так высоки. Соперник идет в четверке лучших, к тому же после вылета из еврокубков может сосредоточиться на АПЛ, да и имел целую неделю на подготовку к игре.

В 18:00 начнется показ матча на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.