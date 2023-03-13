Лондонский «Тоттенхэм» ещё не связывался с другими тренерами, несмотря на истекающий контракт своего наставника Антонио Конте. Об этом в социальных сетях утверждает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Напомним, Конте ещё не принял решение по поводу своего будущего. Ранее пресса связывала итальянца с возвращением на родину, где в его назначении заинтересованы два бывших клуба – туринский «Ювентус» и миланский «Интер».

«Тоттенхэм», в свою очередь, был связан со своим бывшим наставником Маурисио Почеттино, который уже несколько месяцев находится без работы после увольнения Кристофа Галтье.