«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна летом

«Тоттенхэм» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего Гарри Кейна.

Контракт 29-летнего игрока истекает в 2024 году, что привлекает к нему внимание со стороны других клубов, однако руководство «шпор», как сообщалось ранее, по-прежнему надеется продлить соглашение с форвардом. По информации английских СМИ, «Тоттенхэм» не отпустит своего лидера в другой клуб, даже если тот не продлит договор до начала нового сезона. Интерес к англичанину приписывается «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, трансферная стоимость Гарри Кейна составляет 90 млн евро.