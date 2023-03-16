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«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна летом

16 Марта 2023 • 22:14 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
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18.03 18:00

«Тоттенхэм» рассчитывает сохранить в своём составе нападающего Гарри Кейна.

Контракт 29-летнего игрока истекает в 2024 году, что привлекает к нему внимание со стороны других клубов, однако руководство «шпор», как сообщалось ранее, по-прежнему надеется продлить соглашение с форвардом. По информации английских СМИ, «Тоттенхэм» не отпустит своего лидера в другой клуб, даже если тот не продлит договор до начала нового сезона. Интерес к англичанину приписывается «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, трансферная стоимость Гарри Кейна составляет 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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САУТГЕМПТОН ТОТТЕНХЭМ
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