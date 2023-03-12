Кейн обсудит с руководством «Тоттенхэма» своё будущее в конце сезона

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в конце сезона намерен обсудить с руководством команды своё будущее. Напомним, летом 2024 года у лучшего бомбардира в истории «шпор» заканчивается контракт.

По информации от Mirror Football, в конце сезона стороны постараются найти лучшее решение для всех. Отмечается, что шансы на продление контракта у «Тоттенхэма» совсем маленькие. Скорее всего, клуб рассмотрит вариант продажи за сумму свыше 100 миллионов евро.

Напомним, ранее Кейна связывали с трансфером в «Манчестер Юнайтед». Эрик тен Хаг определил англичанина своей главной целью на следующее лето.