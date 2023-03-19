Селлес: «Отличный матч, я горжусь»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии «Саутгемптон» сумел уйти от поражения в результативной игре с «Тоттенхэмом» - команды забили друг другу по три мяча. Этим очень доволен Рубен Селлес, наставник «Саутгемптона».

- Я очень горжусь, отличный матч. Мы не заслуживали оказаться позади со счетом 1:3, но смогли при этом показать свой характер, и публика также помогала нам. Как только забили второй, появилась дополнительная энергия, - цитирует слова Рубена Селлеса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Саутгемптон» сыграет в гостевом матче с лондонским «Вест Хэмом».