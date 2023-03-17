Ришарлисон: «Я могу быть примером для многих людей»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон поделился мнением о своей популярности. Напомним, один из мячей 25-летнего форварда в футболке национальной команды был признан лучшим голом чемпионата мира, который проходил в конце прошлого года в Катаре.

Ришарлисон заявил, что всегда стремился к признанию и счастлив осознавать сою известность не только в пределах Бразилии, но и во всём мире.

«Я много боролся, чтобы добиться этого, но это произошло и благодаря чемпионату мира. Он мне очень помог.

Я могу быть примером для многих людей. Я очень активен в общественных делах. Помогаю многим людям. Думаю, поэтому я нравлюсь им», — цитирует Ришарлисона официальный сайт ФИФА.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Тоттенхэм» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.