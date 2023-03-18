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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн повторил рекорд АПЛ по голам головой

18 Марта 2023 • 20:00 Комментировать
Саутгемптон
3:3
Тоттенхэм
окончен

В матче двадцать восьмого тура английского чемпионата лондонский «Тоттенхэм» сражается в гостях с «Саутгемптоном», и счет в этом матче открыл не кто иной, как Гарри Кейн - лучший бомбардир «Тоттенхэма». Для него это был уже девятый гол, забитый ударом головой в текущем сезоне - и Кейн, таким образом, повторил рекорд АПЛ, который еще в сезоне 1997/1998 установил Данкан Фергюсон из «Эвертона».

Следить за событиями игры английского чемпионата между «Саутгемптоном» и лондонским «Тоттенхэмом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Тоттенхэм Саутгемптон Гарри Кейн
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