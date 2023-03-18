Конте: «Я реально расстроен»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии лондонский «Тоттенхэм» не удержал победу в матче с «Саутгемптоном», хотя еще за пятнадцать минут до конца игры вел со счетом 3:1. Антонио Конте, наставник «Тоттенхэма», очень расстроен итогами матча.

- Я реально расстроен, это уже не в первый раз, за пятнадцать минут до конца игры мы ведем 3:1, а в итоге ничья. Мы перестали быть командой. Мы стали набором людей, которые думают каждый о себе. Мы утратили свои прошлогодние качества. Дело не в технике, а в духе, - цитирует Конте BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сразится с «Эвертоном».