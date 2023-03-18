​Конте: «Будущее Кейна от меня не зависит»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз высказался о будущем Гарри Кейна.

Отметим, что слухи связывают Гарри Кейна с тремя грандами – с «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Реалом».

«Я могу лишь сказать, что Гарри – действительно важный игрок нашей команды, лицо клуба. Вы знаете, какое значение он имеет для нас. Но будущее Кейна от меня не зависит – оно зависит от игрока и от клуба. Они принимают решение», - сказал Конте журналистам.

В субботу «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Саутгемптона». Не пропустите текстовую трансляцию.

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