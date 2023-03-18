Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Конте: «Будущее Кейна от меня не зависит»

18 Марта 2023 • 17:28 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
1 4.50 X 3.65 2 1.80
Через 0 ч. -12 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в очередной раз высказался о будущем Гарри Кейна.

Отметим, что слухи связывают Гарри Кейна с тремя грандами – с «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Реалом».

«Я могу лишь сказать, что Гарри – действительно важный игрок нашей команды, лицо клуба. Вы знаете, какое значение он имеет для нас. Но будущее Кейна от меня не зависит – оно зависит от игрока и от клуба. Они принимают решение», - сказал Конте журналистам.

В субботу «Тоттенхэм» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Саутгемптона». Не пропустите текстовую трансляцию.

Конте: «Я приводил Джулию Робертс в раздевалку»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.20 3.75 1.87
Видео
18.03.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Борнмут Борнмут
1.77 3.80 4.70
Видео
12 мин
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лидс Лидс
0
0
2.14 3.45 3.55
Видео
18.03.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лестер Лестер
2.00 3.60 3.80
Видео
18.03.23 в 20:30
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.48 4.50 7.20
Видео
19.03.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.35 5.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
17:39 · Англия. Премьер-лига
​У Окслейд-Чемберлена три варианта в АПЛ
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:28 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Будущее Кейна от меня не зависит»
17:23 · Англия. Премьер-лига
​Фирмино решил, где хочет играть
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов назначить своего поклонника на должность руководителя по трансферам
16:29 · Англия. Премьер-лига
​Назван фаворит на должность тренера «Кристал Пэлас»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Исак: «Приятно уйти на перерыв с двумя победами подряд»
15:58 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг получит новый контракт даже при смене владельца «Манчестер Юнайтед»
15:27 · Англия. Премьер-лига
Виейра был уволен из «Кристал Пэлас», потому что не ругал игроков 1
14:41 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, почему опция выкупа исчезла из контракта Холанна слухи
14:16 · Англия. Премьер-лига
​Конте: «Я приводил Джулию Робертс в раздевалку» 1
14:07 · Англия. Премьер-лига
Эдди Хау: «Большая победа»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Божович рассказал о сорвавшемся трансфере Перишича в «Динамо»
13:49 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Так проигрывать больнее всего»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Дембеле может сменить «Барселону» на английский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем