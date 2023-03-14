Английские СМИ назвали нового фаворита на роль сменщика Конте в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва назван новым фаворитом на пост в «Тоттенхэме».

Антонио Конте может оставить должность рулевого «шпор» по окончании сезона – стороны по-прежнему не близки к продлению истекающего в июне договора. По информации The Sun, руководство «Тоттенхэма» считает Марку Силву основным кандидатом на роль сменщика итальянца. Ранее сообщалось об интересе лондонского клуба к Маурисио Почеттино и Томасу Тухелю.

Марку Силва связан с «Фулхэмом» контрактом, рассчитанным до конца следующей кампании. На данный момент «дачники» под руководством португальца занимают восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.