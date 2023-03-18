Конте заявил, что «Тоттенхэм» исторически привык к неудачам

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте позволил себе довольно резкое высказывание.

Итальянский специалист был разочарован после матча с «Саутгемптоном», в котором его команда упустила победу на последних минутах (3:3). Рулевой посетовал нехватку характера и командного духа у своих футболистов, но не остановился на этом, углубившись в историю клуба: «Здесь, в «Тоттенхэме», привыкли к такому положению дел. Здесь не играют ради чего-то важного, не хотят выступать под давлением, боятся стрессовых ситуаций. Это продолжается уже 20 лет – клуб ничего не выигрывает, хотя располагает ресурсами. Почему это происходит?» – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника, чей контракт истекает в июне.