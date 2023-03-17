Гарри Реднапп: «Ливерпуль» должен подписать Модрича»

Экс-тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп призвал свою бывшую команду и «Ливерпуль» побороться за трансфер полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, у которого летом заканчивается контракт.

«Слышал, что у Модрича заканчивается контракт с «Реалом», но клуб вроде бы хочет его продлить. Знаете что? Его должен подписать «Ливерпуль». Или же он может снова вернуться в «Тоттенхэм». Лука отлично играет каждую минуту каждого матча», – цитирует Реднаппа Talksport.

Ранее ходили слухи, что Модрич хочет остаться в «Реале» и завершить карьеру именно в составе «королевского клуба». Ради этого Лука якобы даже готов согласиться на роль запасного.