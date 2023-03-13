«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Фулхэма»

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Фулхэма» Жоау Палинье, сообщает Sun Sport.

По информации источника, в споре за 27-летнего португальца манкунианцам придётся столкнуться с конкуренцией со стороны таких клубов, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Ньюкасл».

Действующий контракт Палиньи с «Фулхэмом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе лондонской команды 28 матчей и забил четыре гола. Цвета «Фулхэма» футболист защищает с лета прошлого года, ранее он выступал за «Брагу» и лиссабонский «Спортинг».