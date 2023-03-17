Алиссон: «Травмы больше не могут служить оправданием неудач «Ливерпуля»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер высказался о проблемах команды.

«Красные» покинули Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив мадридскому «Реалу» с общим счётом 2:6, а также рискуют финишировать вне верхней четвёрки в Премьер-лиге.

«Мы провели фантастический матч против «Манчестер Юнайтед», а затем последовало необъяснимое поражение от «Борнмута». В поединке с «Реалом» мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы чего-то добиться – нам многого не хватало.

У нас были проблемы с травмами, которые оказывали своё влияние на игру, но теперь это не оправдание, ведь травмирован всего один игрок», – заявил в интервью tnt Sports бразилец.