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«Ливерпуль» может расстаться с Салахом слухи

13 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может быть продан в летнее трансферное окно.

Мерсисайдцы запланировали активную трансферную кампанию с целью перестройки состава после неудачного нынешнего сезона. Согласно Mirror, ради привлечения дополнительных средств клуб может пожертвовать даже одной из своих главных звёзд – Мохамедом Салахом. Отмечается, что руководство «красных» изучит вариант с продажей дорогостоящего египтянина, если по нему поступит выгодное предложение.

Действующий контракт 30-летнего форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Салаха оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.

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Ливерпуль Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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