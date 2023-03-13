Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может быть продан в летнее трансферное окно.

Мерсисайдцы запланировали активную трансферную кампанию с целью перестройки состава после неудачного нынешнего сезона. Согласно Mirror, ради привлечения дополнительных средств клуб может пожертвовать даже одной из своих главных звёзд – Мохамедом Салахом. Отмечается, что руководство «красных» изучит вариант с продажей дорогостоящего египтянина, если по нему поступит выгодное предложение.

Действующий контракт 30-летнего форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 2025 года. Трансферная стоимость Салаха оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро.