Полузащитник «Ливерпуля» Стефан Байчетич выбыл из строя до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщает Anfield Watch.

Отметим, что Байчетич пропустил вчерашний матч с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов. До этого хавбек не принимал участие на тренировке с остальной командой.

Байчетич в этом сезоне смог завоевать место в основном составе «Ливерпуля». Этому посопобствовали кадровые проблемы в полузащите, которые обрушились на главного тренера Юргена Клоппа.

В нынешней кампании 18-летний Байчетич провёл одиннадцать матчей в Английской премьер-лиге, где отметился одним забитым голом.