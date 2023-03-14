Фердинанд: «Каррагеру и Сунессу должно быть стыдно за празднование разгрома над «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд раскритиковал экс-игроков «Ливерпуля» Джейми Каррагера и Грэма Сунесса. Последние двое, по мнению Рио, очень бурно праздновали разгром над его бывшей командой со счётом 7:0.

«Каррагеру и Сунесс очень бурно праздновали разгром над «Манчестер Юнайтед», пытаясь вывести из себя Рио Фердинанда и Роя Кина. Думаю, им должно быть стыдно за своё поведение. Особенно после того, как их команда через неделю проиграла «Борнмуту», – сказал Фердинанд в беседе с Mirror Football.

Напомним, проиграв «Ливерпулю» 0:7, «Манчестер Юнайтед» потерпел самое крупное поражение в своей истории в рамках АПЛ.