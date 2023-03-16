Клопп: «Ливерпуль» ожидают три финала»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал оставшиеся матчи в АПЛ, которые будут для его клуба определяющими в сезоне.

«После международного перерыва нас ожидает футбольная неделя, это «финалы» с тремя командами: «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсеналом». Результаты этих матчей с большой вероятностью и определят, какое место по итогам сезона мы займём», - рассказал Клопп пресс-службе «Ливерпуля».

Напомним, что накануне «Ливерпуль» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» со счётом 2:6 по сумме двух встреч.

Этот сезон в АПЛ «красные» проводят заметно хуже предыдущих и на данный момент занимают шестое место с 42 очками. Отставание от четвёртого места - шесть очков. До конца чемпионата – 12 матчей.