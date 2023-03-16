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Ван Дейк: «Ливерпулю» нужны трансферы»

16 Марта 2023 • 20:39 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал, что необходимо команде для выхода из кризиса.

Коллектив Юргена Клоппа бесславно вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» на стадии 1/8 финала с общим счётом 2:6. В чемпионате мерсисайдцы также выступают ниже своих возможностей – лишь шестое место после 26 туров.

«Наш клуб должен подписать новых игроков, если мы хотим вернуться на тот же уровень, на котором находились в предыдущие пять лет, – делится мнением нидерландский футболист. – Нам нужны качественные усиления, чтобы поддерживать свой статус», – цитирует журналист Джеймс Пирс центрбека «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк трансферы футбола - лето 2023
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