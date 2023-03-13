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Оуэн: «Не понимаю, что происходит с «Ливерпулем»

13 Марта 2023 • 02:28 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о проблемах команды в текущем сезоне.

После грандиозной победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0) коллектив Юргена Клоппа уступил «Борнмуту» (0:1).

«Это вопрос на миллион долларов, и Юрген Клопп, наверное, думает про себя так же. Нет видимых причин, мешающих «Ливерпулю» показывать достойные результаты. Всё было бы очевидно, если бы команда играла слабо на протяжении всего сезона, но временами «Ливерпуль» действительно хорош – чего стоят победы 7:0 над «Манчестер Юнайтед» и 9:0 над всё тем же «Борнмутом». Проблема именно в непоследовательности, и травмы уже не могут служить оправданием», – цитируют английские СМИ Оуэна.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Майкл Оуэн
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