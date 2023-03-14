Английский экс-защитник: «Ван Дейк – переоценённый игрок»

Бывший английский футболист Джейсон Канди раскритиковал центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

Считается, что не самая удачная игра нидерландца является одной из причин проблем «красных» в текущем сезоне.

«На мой взгляд, ван Дейка переоценивают. Я не сомневаюсь в том, что Виргил – отличный игрок, но СМИ его слишком обожают, часто закрывая глаза на его ошибки.

Он был хорош на протяжении полутора лет, и я знаю, что на его игре сказалась травма, но его недавняя ошибка в матче с «Борнмутом» никак не связана с травмой. Люди сравнивают его с Джоном Терри и Рио Фердинандом, но, как мне кажется, он не годится даже для того, чтобы шнуровать таким игрокам бутсы», – цитирует TalkSport Канди.