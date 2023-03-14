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Английский экс-защитник: «Ван Дейк – переоценённый игрок»

14 Марта 2023 • 00:23 Комментировать (1)
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Бывший английский футболист Джейсон Канди раскритиковал центрального защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

Считается, что не самая удачная игра нидерландца является одной из причин проблем «красных» в текущем сезоне.

«На мой взгляд, ван Дейка переоценивают. Я не сомневаюсь в том, что Виргил – отличный игрок, но СМИ его слишком обожают, часто закрывая глаза на его ошибки.

Он был хорош на протяжении полутора лет, и я знаю, что на его игре сказалась травма, но его недавняя ошибка в матче с «Борнмутом» никак не связана с травмой. Люди сравнивают его с Джоном Терри и Рио Фердинандом, но, как мне кажется, он не годится даже для того, чтобы шнуровать таким игрокам бутсы», – цитирует TalkSport Канди.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джон Терри Рио Фердинанд Виргил Ван Дейк Джейсон Канди
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Комментарии (1)
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pazzo_panda
14 Марта 2023 в 00:36
Джейсон Канди, иди в жопу!!!
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