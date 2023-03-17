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Руководство «Ливерпуля» не будет продавать Жоту

17 Марта 2023 • 19:33 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Руководство «Ливерпуля» не намерено расставаться с нападающим Диогу Жотой.

По информации журналиста Дэвида Линча, португалец остаётся ключевой частью планов «мерсисайдцев» на следующий сезон. Недавно сообщалось, что боссы «Ньюкасла» рассматривали возможность предложения в размере 60 миллионов фунтов стерлингов за игрока сборной Португалии этим летом. Тем не менее, любые подобные попытки выкупить Жоту будут категорически отвергнуты.

Напомним, что Диогу выступает за «Ливерпуль» с 2020 года, перейдя из «Вулверхэмптона». В нынешнем сезоне португалец провёл 16 матчей в футболке «красных», не отметившись забитыми мячами.

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Ливерпуль Диогу Жота трансферы футбола - лето 2023
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