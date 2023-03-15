Марку Силва приостановил переговоры с «Фулхэмом» на фоне интереса «Тоттенхэма»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва может заменить Антонио Конте в «Тоттенхэме».

Успешная работа португальского специалиста у руля «дачников» уже привлекла внимание руководства «шпор», о чём стало известно на днях. Теперь издание 90min докладывает, что переговоры между «Фулхэмом» и Силвой по новому контракту зашли в тупик, а главной причиной этого называется именно интерес «Тоттенхэма».

Действующее соглашение Марку Силвы с «Фулхэмом» рассчитано до 2024 года. Другими кандидатами на пост главного тренера «Тоттенхэма» считаются Томас Тухель, Луис Энрике, Маурисио Почеттино и Томас Франк.