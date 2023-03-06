Клопп: «Фирмино получил выдающийся приём от болельщиков»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение нападающего Роберто Фирмино покинуть команду в конце сезона на правах свободного агента. Напомним, бразилец хочет отправиться за новым вызовом в другой чемпионат.

«Это было непростым решением для Бобби, он отличный парень. Приём, который он получил, был абсолютно выдающимся. Его забитый мяч? Я думаю, что это был гол, которого стадион хотел больше всего», – сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, вчера «Ливерпуль» у себя дома разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. Последний гол команды как раз забил Фирмино, который вышел во втором тайме на замену.