Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джибриль Сиссе: «Если «Ливерпуль» финиширует в топ-4, команда покажет сильный менталитет»

13 Марта 2023 • 14:44 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе оценил шансы мерсисайдской команды на попадание в топ-4 по итогам сезона. Напомним, команда Юргена Клоппа отстаёт от четвёртого места на 6 очков, имея при этом матч в запасе.

«Если «Ливерпуль» финиширует в топ-4, команда покажет сильный менталитет. Тем не менее, учитывая качество состава, зона Лиги чемпионов – это недостаточно хорошо для команды и болельщиков. «Ливерпуль» должен претендовать на более высокие места», – цитирует Сиссе Liverpool Echo.

Сиссе выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2006 год и успел выиграть с командой Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джибриль Сиссе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Марта
14:50 · Англия. Премьер-лига
Зидан интенсивно учит английский язык
14:44 · Англия. Премьер-лига
Джибриль Сиссе: «Если «Ливерпуль» финиширует в топ-4, команда покажет сильный менталитет»
14:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед планирует отдать Элангу в аренду в следующем сезоне
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» отправит Пельистри в аренду на следующий сезон
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» или «Ливерпуль»: назван фаворит на Беллингема
13:33 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» позитивно настроен по новому контракту Кейна
13:26 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выделит 68 млн евро на португальского полузащитника
13:21 · Англия. Премьер-лига
Линекера восстановили в качестве ведущего Match of the day
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Реал» решил купить защитника «Челси»
12:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» положил глаз на Сучича
12:47 · Англия. Премьер-лига
Шансы на уход Маунта из «Челси» растут с каждым днём
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать трёх игроков
12:41 · Англия. Премьер-лига
Хаверц: «Мы изначально понимали, что новичкам потребуется время на адаптацию»
12:26 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон не перейдёт в «Ювентус»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Лено: «У меня нет плохих чувств к «Арсеналу»
Все новости
Рекомендуем