Джибриль Сиссе: «Если «Ливерпуль» финиширует в топ-4, команда покажет сильный менталитет»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе оценил шансы мерсисайдской команды на попадание в топ-4 по итогам сезона. Напомним, команда Юргена Клоппа отстаёт от четвёртого места на 6 очков, имея при этом матч в запасе.

«Если «Ливерпуль» финиширует в топ-4, команда покажет сильный менталитет. Тем не менее, учитывая качество состава, зона Лиги чемпионов – это недостаточно хорошо для команды и болельщиков. «Ливерпуль» должен претендовать на более высокие места», – цитирует Сиссе Liverpool Echo.

Сиссе выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2006 год и успел выиграть с командой Лигу чемпионов.