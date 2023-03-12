«Ливерпуль» нацелился на хавбека сборной Португалии

Полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

27-летний футболист перешёл в «Фулхэм» прошлым летом из лиссабонского «Спортинга». Португалец быстро зарекомендовал себя на английских полях, и теперь интерес к нему проявляют гранды европейского футбола. Как сообщает журналист Сами Мокбель, главным претендентом на Палинью является «Ливерпуль». «Фулхэм» запрашивает за своего лидера почти 68 млн евро.

Жоау Палинья принял участие в 24 матчах «дачников» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги, записав себе в актив три забитых мяча. Эксперты Transfermarkt оценивают хавбека в 28 млн евро.