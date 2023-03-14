Штах пока далёк от перехода в «Ливерпуль»

Полузащитник «Майнца» Антон Штах пока далёк от ухода на повышение. Ранее сообщалось об интересе к немцу со стороны «Ливерпуля», но инсайдер Флориан Плеттенберг в социальных сетях утверждает, что переговоры сейчас находятся на холодной стадии.

При этом у главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа прекрасные отношения со спортивным директором «Майнца» Кристианом Хейделем, что может сыграть большую роль в потенциальном трансфере.

Источник также сообщает, что у Штаха летом будут и другие варианты для продолжения карьеры. На счету 24-летнего Антона гол и три результативные передачи в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги.