«Ливерпуль» положил глаз на Сучича

«Ливерпуль» летом может усилиться полузащитником «Ред Булл Зальцбурга» Лукой Сучичем. По информации от Liverpool Echo, команда Юргена Клоппа всерьёз интересуется 20-летним хорватом, которого оценивают в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Сучич настолько качественно выступал за «Ред Булл Зальцбург», что футболиста прозвали «новым Модричем». За Лукой следят также и другие неназванные команды из Английской премьер-лиги.

В этом сезоне Сучич отметился четырьмя результативными передачами в пятнадцати поединках чемпионата Австрии. На счету полузащитника также два матча за взрослую сборную Хорватии в Лиге наций.