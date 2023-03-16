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Каррагер: «Если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов, то я не уверен, что Трент – это подходящий правый защитник»

16 Марта 2023 • 12:07 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением об игроке мерсисайдской команды Тренте Александре-Арнольде.

По мнению эксперта, если «Ливерпуль» планирует каждый год добиваться больших результатов, клуб должен найти нового правого защитника, который мог бы составить конкуренцию Александру-Арнольду на этой позиции.

«Так не может продолжаться, учитывая, как прошёл этот сезон, и сколько раз Тренту не хватало навыков в обороне. Если «Ливерпуль» хочет выходить в Лигу чемпионов каждый год, то я не уверен, что Трент – это подходящий правый защитник», — сказал Каррагер в эфире CBS Sports.

В нынешнем сезоне 24-летний Александер-Арнольд провёл в составе «красных» 36 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (2:6) и завершил свои выступления в главном клубном турнире Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Трент Александер-Арнольд
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