Малуда: «Милнер был одним из моих самых тяжёлых оппонентов в АПЛ»

Бывший вингер лондонского «Челси» Флоран Малуда поделился опытом игры против полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера. Напомним, в период выступлений француза за «Челси», Милнер играл за «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

«Милнер был одним из моих самых тяжёлых оппонентов в АПЛ. Он всегда помогал правому защитнику, против которого я играл. Джеймс никогда не сдавался и не жаловался, он постоянно держал концентрацию на пределе», – цитирует Малуда итальянское издание DAZN.

У Милнера в конце сезона заканчивается контракт с «Ливерпулем». Судя по всему, в мерсисайдском клубе не намерены продлевать соглашение с англичанином.