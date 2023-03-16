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Андреас Перейра: «Я знаю Рэшфорда очень давно, он отличный парень»

16 Марта 2023 • 14:43 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Фулхэм
отменен

Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра оценил качества нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. Напомним, сам Перейра числился в составе «красных дьяволов» до прошлого лета, пока не перебрался к «дачникам».

«Я знаю Рэшфорда очень давно, он отличный парень. В этом сезоне он наконец делает разницу. Ему помогает новый тренер, который проявляет к Маркусу большое доверие и даёт ему играть в свой лучший футбол», – цитирует Перейру издание ESPN.

Рэшфорд в этом сезоне отметился 14 голами в Английской премьер-лиге. Лучший показатель результативности в карьере нападающего – 17 мячей в чемпионате в кампании 2019/20.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Андреас Перейра Маркус Рэшфорд
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