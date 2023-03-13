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Кейн – лучший в топ-5 лигах Европы по числу «домашних» голов

13 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
18.03 18:00

Форвард и капитан лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал лучшим игроком среди всех игроков пяти сильнейших футбольных чемпионатов Европы по числу голов, забитых на домашнем стадионе. Рейтинг подготовили на портале Transfermarkt.

Так, у англичанина 20 голов в 27 домашних матчах «шпор» в текущем сезоне во всех турнирах. На втором месте идёт форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе – 19 голов в 23 играх. На третьем – форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер – 16 голов, 23 игры.

Четвёртая строчка у ещё одного игрока Лиги 1 – Александра Ляказетта из «Лиона» - 16 голов за 24 игры. Замыкает пятёрку Айвен Тони из «Брентфорда» - 15 голов в 23 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн Александр Ляказетт Килиан Мбаппе Виссам Бен-Йеддер айвен тони
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