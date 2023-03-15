Порро – о переходе в «Тоттенхэм»: «Первые недели прошли непросто»

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро высказался о своём переходе из лиссабонского «Спортинга».

23-летний футболист пополнил ряды «шпор» в последний день январского трансферного окна. Лондонцы арендовали латераля с обязательством выкупа.

«Те дни сложились очень напряжённо, но я должен был идти дальше. Я решился на серьёзные перемены, и сейчас, думаю, у меня всё хорошо. Первые несколько недель после переезда сложились непросто из-за языковых трудностей – я не очень хорошо говорил по-английски. Теперь я лучше владею языком. Надеюсь, я продолжу быстро осваиваться», – заявил в интервью Sport TV Порро.