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Порро – о переходе в «Тоттенхэм»: «Первые недели прошли непросто»

15 Марта 2023 • 21:05 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
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18.03 18:00

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро высказался о своём переходе из лиссабонского «Спортинга».

23-летний футболист пополнил ряды «шпор» в последний день январского трансферного окна. Лондонцы арендовали латераля с обязательством выкупа.

«Те дни сложились очень напряжённо, но я должен был идти дальше. Я решился на серьёзные перемены, и сейчас, думаю, у меня всё хорошо. Первые несколько недель после переезда сложились непросто из-за языковых трудностей – я не очень хорошо говорил по-английски. Теперь я лучше владею языком. Надеюсь, я продолжу быстро осваиваться», – заявил в интервью Sport TV Порро.

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Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Педро Порро
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САУТГЕМПТОН ТОТТЕНХЭМ
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