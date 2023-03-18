«Саутгемптон» отобрал победу у «Тоттенхэма», забив на 90-й минуте

В 28-м туре АПЛ «Саутгемптон» дал бой «Тоттенхэму», несмотря на громадную разницу команд в турнирной таблице. Первый тайм запомнился офсайдами Тео Уолкотта и голом «в раздевалку» от Педро Порро, которому не мешали расстрелять ворота после диагонали от Хынмин Сона. В первой атаке второго тайма Че Адамс сравнял счет, протолкнув мяч в сетку ценой травмы. И все же «шпоры» добились своего, после подачи Деяна Кулушевски Гарри Кейн выиграл воздух у пары противников и послал мяч в сетку. Вскоре Иван Перишич удачно выстрелил после подбора мяча, но соперники быстро вернули интригу - Секу Мара сбросил мяч под удар Тео Уолкотту, и тот попал - 2:3. На третьей компенсированной минуте «святые» спаслись, пенальти реализовал Джеймс Уорд-Праус - 3:3.

«Шпоры» делят третье место, соперник все равно последний.