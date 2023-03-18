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«Саутгемптон» отобрал победу у «Тоттенхэма», забив на 90-й минуте

18 Марта 2023 • 20:01 Комментировать
Саутгемптон
3:3
Тоттенхэм
окончен

В 28-м туре АПЛ «Саутгемптон» дал бой «Тоттенхэму», несмотря на громадную разницу команд в турнирной таблице. Первый тайм запомнился офсайдами Тео Уолкотта и голом «в раздевалку» от Педро Порро, которому не мешали расстрелять ворота после диагонали от Хынмин Сона. В первой атаке второго тайма Че Адамс сравнял счет, протолкнув мяч в сетку ценой травмы. И все же «шпоры» добились своего, после подачи Деяна Кулушевски Гарри Кейн выиграл воздух у пары противников и послал мяч в сетку. Вскоре Иван Перишич удачно выстрелил после подбора мяча, но соперники быстро вернули интригу - Секу Мара сбросил мяч под удар Тео Уолкотту, и тот попал - 2:3. На третьей компенсированной минуте «святые» спаслись, пенальти реализовал Джеймс Уорд-Праус - 3:3.

«Шпоры» делят третье место, соперник все равно последний.

Протокол игры  
Саутгемптон3:3Тоттенхэм
  45'Порро Педро (0:1)
(1:1) Адамс Че46'  
  65'Кейн Гарри (1:2)
  74'Перишич Иван (1:3)
(2:3) Уолкотт Тео78'  
(3:3) Уорд-Праус Джеймс90'  
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБеднарек Ян 34' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 34') Белла-Кочап Армель 8' (Салису Мохаммед ( 8') Перро РоменАрмстронг Стюарт 70' (Мара Секу ( 70') Уорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоЭльюнусси Мохамед 70' (Алькарас Карлос ( 70') Уолкотт ТеоАдамс Че 70' (Сулемана Камалдин ( 70'  87')
Запасные: Маккарти АлексДиалло ИбраимаАрмстронг АдамОнуачу Пол
Форстер ФрейзерРомеро КристианДайер ЭрикЛенгле КлеманПорро Педро 86' (Эмерсон Жуниор ( 86') Дэвис Бен 37' (Перишич Иван ( 37') Скипп Оливер  85'Хёйбьерг Пьер-ЭмильРишарлисон 5' (Кулушевски Деян ( 5'Сарр Пап Матар 86') Хын-Мин СонКейн Гарри
Запасные: Танганга ДжафетДанджума АрноСанчес ДавинсонЛукас МоураОстин Брендон
18 марта. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

 

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Тоттенхэм Саутгемптон
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