Болельщики «Интера» уговаривают Конте вернуться

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте может заменить Симоне Индзаги в «Интере».

Нынешний рулевой «шпор», вероятно, покинет свою должность по окончании сезона, а в «Интере» не слишком довольны работой Индзаги, при котором команда нестабильно выступает в Серии А. Как отмечает Calciomercato, болельщики «нерадзурри» решили подогреть распространившиеся недавно слухи – они массово обращаются к Конте в социальных сетях, призывая того вернуться в «Интер» летом.

Действующее соглашение 53-летнего специалиста с «Тоттенхэмом» рассчитано до июня, в то время как Симоне Индзаги связан с «Интером» договором до 2024 года.