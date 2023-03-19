Конте: «Мой истекающий контракт плохо сказывается на игре команды? Очередное оправдание для игроков»

Рулевой «Тоттенхэма» Антонио Конте призывает не оправдывать проблемы команды сторонними факторами.

В сегодняшнем матче Премьер-лиги «шпоры» упустили победу над «Саутгемптоном», ведя со счётом 3:1 до 77-й минуты. Итоговый результат – 3:3.

«Моё неопределённое будущее негативно влияет на игру команды? Вы придумали очередное оправдание для игроков. Сплошные отговорки. Вы только и делаете, что придумываете их. Давайте, продолжайте делать это после каждой неудачи.

И я, и игроки – профессионалы. Клуб платит нам много денег. Мы здесь не для того, чтобы оправдываться. Я впервые сталкиваюсь с подобным», – заявил на пресс-конференции Конте.