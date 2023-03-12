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Индзаги опасается, что «Интер» пригласит ему на замену Конте

12 Марта 2023 • 13:39 Комментировать
Саутгемптон
...
Тоттенхэм
18.03 18:00

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги всерьёз опасается за свою работу. По информации от Tuttosport, нынешний наставник «нерадзурри» считает, что руководство хочет вернуть бывшего менеджера команды Антонио Конте, у которого в конце сезона заканчивается контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

Напомним, Индзаги в нынешнем сезоне показывает неудовлетворительные результаты для руководства «Интера». Сейчас команда отстаёт от лидирующего «Наполи» на целых 18 очков в турнирной таблице Серии А. На днях команда проиграла «Специи» и тем самым потерпела своё восьмое поражение в этом розыгрыше чемпионата.

Индзаги тренирует «Интер» полтора года. Симоне принял команду летом 2021 года, перед этим покинув «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Симоне Индзаги Антонио Конте
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