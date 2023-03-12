Индзаги опасается, что «Интер» пригласит ему на замену Конте

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги всерьёз опасается за свою работу. По информации от Tuttosport, нынешний наставник «нерадзурри» считает, что руководство хочет вернуть бывшего менеджера команды Антонио Конте, у которого в конце сезона заканчивается контракт с лондонским «Тоттенхэмом».

Напомним, Индзаги в нынешнем сезоне показывает неудовлетворительные результаты для руководства «Интера». Сейчас команда отстаёт от лидирующего «Наполи» на целых 18 очков в турнирной таблице Серии А. На днях команда проиграла «Специи» и тем самым потерпела своё восьмое поражение в этом розыгрыше чемпионата.

Индзаги тренирует «Интер» полтора года. Симоне принял команду летом 2021 года, перед этим покинув «Лацио».