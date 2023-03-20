Бремер считает, что сдержал Лукаку

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер». Бразильский защитник туринского клуба Бремер получил на этот матч «спецзадание» - «нейтрализовать» Лукаку. И он считает, что справился с ним.

- Понятно было, что матч будет нелегким, но мы победили, и это прекрасно. С Лукаку была хорошая схватка, и сейчас мы - вторая команда после «Наполи», на поле мы набрали 56 очков, - цитирует слова Бремера Juvenews.eu.

В следующем туре туринцы примут дома «Верону». Это случится в самый первый день следующего месяца.