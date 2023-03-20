Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бремер считает, что сдержал Лукаку

20 Марта 2023 • 05:25 Комментировать
Интер Милан
0:1
Ювентус
окончен

В заключительном матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Ювентус» обыграл на выезде миланский «Интер». Бразильский защитник туринского клуба Бремер получил на этот матч «спецзадание» - «нейтрализовать» Лукаку. И он считает, что справился с ним.

- Понятно было, что матч будет нелегким, но мы победили, и это прекрасно. С Лукаку была хорошая схватка, и сейчас мы - вторая команда после «Наполи», на поле мы набрали 56 очков, - цитирует слова Бремера Juvenews.eu.

В следующем туре туринцы примут дома «Верону». Это случится в самый первый день следующего месяца. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Глейсон Бремер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Ювентус Ювентус
0
1
100.00 17.00 1.03
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
05:58 · Италия. Серия Б
«Катанзаро» вернулся в Серию Б после 17-летнего отсутствия
05:36 · Италия. Серия А
Дармиан: «Всё и так видно, что тут сказать еще?»
05:25 · Италия. Серия А
Бремер считает, что сдержал Лукаку
03:54 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Такой гол нельзя засчитывать»
03:47 · Италия. Серия А
Аллегри: «Важнейшая победа»
00:32 · Германия. Бундеслига
Чалханоглу поведал, какой свой гол считает лучшим
00:22 · Италия. Серия А
Леау не забивает уже двенадцать матчей
19 Марта
23:45 · Италия. Серия А
Монтоливо: «Леау стоит денег, которые просит»
23:34 · Италия. Серия А
Дзакканьи: «Неописуемые эмоции»
23:28 · Италия. Серия А
Луис Альберто: «Они слишком много болтали перед матчем...»
23:07 · Италия. Серия А
Сарри: «Мы хорошо подготовились к дерби»
22:54 · Италия. Серия А
Лотито: «Заслуженная победа»
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:00 · Италия. Серия А
«Лацио» обыграл оставшуюся в меньшинстве «Рому»
21:58 · Италия. Серия А
«Интер» объявил состав на игру с «Ювентусом»
Все новости
Рекомендуем