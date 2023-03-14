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Чемпионат Италии. Серия А

Йылдыз летом может покинуть «Ювентус»

14 Марта 2023 • 14:32 Комментировать
Интер Милан
...
Ювентус
19.03 22:45

17-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз летом может покинуть свою команду. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, турок всерьёз рассматривает возможность смены клубной прописки.

Йылдыза не устраивает то, что ему не дают шанса попробовать свои силы в первой команде. В нынешнем сезоне Кенан выступал только за дубль «Ювентуса» и ни разу не выходил на поле в Серии А. У полузащитника есть контракт до 2025 года, который был подписан прошлым летом, когда «старая синьора» выиграла конкуренцию за игрока у «Барселоны».

Напомним, Йылдыз ранее защищал цвета мюнхенской «Баварии». В услугах хавбека сейчас заинтересована лиссабонская «Бенфика».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кенан Йылдыз
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